So kann es manchmal gehen: Da plant das Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift eine Katastrophenschutzübung, um das eigene Personal und die Feuerwehr auf einen hoffentlich nie eintretenden Notfall einzustimmen – und dann wird aus dem Probelauf ein Ernstfall. Dass die Neustadter Feuerwehr mit einem Großaufgebot am Samstagvormittag ins Krankenhaus einrückte, war geplant. Das Szenario sah ein Feuer in einem Patientenzimmer im zweiten Stock vor. Patienten mussten gerettet werden, und das Feuer war zu löschen. Alles lief wie von Carla Bernius, Ärztliche Leiterin der Zentralen Notaufnahme, und ihrem Team geplant. Die Wehrleute bahnten sich den Weg durch den dichten Rauch. Hetzelstift-Personal, das nicht im Dienst war, wurde alarmiert, um sich um Verletzte zu kümmern. Es wurden extra Darsteller engagiert, die die verletzten Patienten mimten. Denn die eigentlichen Krankenhaus-Patienten sollten sich nicht zu sehr aufregen.

Doch für einen Patienten war das alles wohl doch zu realistisch und aufregend, wie die Klinik mitteilt. Denn mitten in der Übung wurde gemeldet, dass ein 76-Jähriger vermisst wird. Also wurde der Probelauf abgebrochen – und Mitarbeiter und Feuerwehrleute suchten nach dem Mann. Sie fanden ihn schließlich bei sich daheim und brachten ihn zurück ins Krankenhaus. Immerhin ein gutes Ende. Und auch die abgebrochene Übung habe wertvolle Erkenntnisse geliefert: wo die Rädchen schon gut ineinandergreifen und wo Abläufe noch zu verbessern sind.