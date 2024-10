Seit einem guten Jahr ist Hamid Huschmand Nia der Leiter des Brustzentrums am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Am Mittwoch nimmt er sich Zeit und beantwortet eine Stunde lang Fragen zur Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs.

Huschmand will mithelfen, dass Brustkrebs-Patientinnen – die häufigste Krebsart bei Frauen – schnell genesen können. Bei der Therapie von Brustkrebs sieht er große Fortschritte. „Die Heilungsrate liegt inzwischen bei 86 Prozent, zu Beginn meines Berufslebens waren es 65 Prozent.“ Bei seinen Eingriffen setzt Huschmand (67) auf Ultraschall- und Röntgenbilder. So könne er dort ansetzen, wo laut der modernen Geräte der Tumor sitzt. „Denn einen Tumor von drei bis fünf Millimeter können Sie nicht ertasten.“ Aber genau in diesem frühen Stadium bestehe die beste Heilungschance. Mittels Ultraschall werde der Tumor möglichst genau angesteuert. Das entnommene Gewebe werde dann direkt geröntgt. Liege der Tumor in der Mitte des entnommenen Gewebes, sei alles gut. Sei er eher am Rand, „entnehmen wir direkt noch etwas Gewebe, um auf Nummer sicher zu gehen“. Das Brustzentrum am Hetzelstift ist seit 2008 zertifiziert. Das heißt, dort finden mindestens 100 Brustkrebsoperationen pro Jahr statt. Zudem sei die plastische Chirurgie dort ein fester Bestandteil.

Info

Hamid Huschmand Nia ist am Mittwoch von 16 bis 17 Uhr unter 06321 890330 am RHEINPFALZ-Telefon erreichbar und beantwortet Fragen zur Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs. Um dieses Thema geht es zudem am Mittwoch, 16. Oktober, ab 16 Uhr bei einem Vortrag von Huschmand im GDA Wohnstift, zu dem alle Interessierten willkommen sind. Der Mediziner spricht dort innerhalb einer öffentlichen Veranstaltungsreihe des Freundes- und Förderkreises des Hetzelstifts.