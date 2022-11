Nach Abflauen der Oktoberwelle kann das Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift derzeit mit Blick auf die Corona-Lage durchatmen. Das hat Krankenhaussprecherin Lis Strauß auf Anfrage mitgeteilt. Derzeit seien nur sechs Patienten mit einer Corona-Infektion im Haus. „Keiner davon auf der Intensivstation“, so Strauß. Auch die Influenza sorge derzeit für keine Sorgen im Neustadter Krankenhaus: Aktuell gebe es nur einen Fall. Doch nicht nur die Infektionslage bei Patienten hat sich beruhigt, momentan seien auch nur wenige Mitarbeiter erkrankt und fielen deswegen aus. „Die Lage hat sich also relativ entspannt. Bei den Infektionszahlen bewegen wir uns insgesamt auf einem stabil niedrigen Niveau, was hoffentlich auch so bleibt“, sagt Strauß. Im Oktober hatte sich das Hetzelstift um bis zu 40 Corona-Patienten auf den Stationen kümmern müssen, zudem fielen viele Mitarbeiter krankheitsbedingt aus.

Um das Risiko für eingeschleppte Infektionen zu reduzieren, bleibt das Sicherheitskonzept der Klinik bestehen. Das heißt, dass am Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr für maximal eine Stunde ein Besucher pro Patient möglich ist. Im Krankenhaus gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Besucher müssen einen Schnelltest und den Personalausweis vorzeigen, außerdem müssen sie ein Besucherblatt ausfüllen.