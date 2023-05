Am kommenden Montag, 15. Mai, ist in der Talstraße in Höhe der Abzweigung zur Gutenbergstraße (Hetzelplatz) von 8 bis voraussichtlich 13 Uhr der rechte Fahrstreifen Richtung Kaiserslautern gesperrt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Dort wird ihren Angaben zufolge an einem Ladengeschäft ein Schaufenster ausgetauscht. Der Verkehr wird über den Linksabbiegerstreifen geleitet.