Fußgänger wurden am Mittwochmorgen davon überrascht, dass auf dem Hetzelplatz nur ein schmaler Durchgang in die Friedrichstraße war. Die Ursache: Der große Baukran wurde abgebaut und im Lauf des Tages am anderen Eingang in der Exterstraße neu aufgestellt.

Wie Jochen Stahler, Inhaber des in der Galerie beheimateten Modehauses Jacob, auf Anfrage erläuterte, werden derzeit kaputte Glaselemente des Galeriedachs ausgetauscht und undichte Stellen abgedichtet. Verantwortlich dafür zeichnet die Versicherungskammer Bayern als Eigentümerin.

Stahler plant, das erste Obergeschoss im nächsten Jahr für Veranstaltungen wie Modeschauen zu nutzen. Dazu hat er auch einige leerstehende Gewerbefläche im ersten Stock angemietet, um sie beispielsweise fürs Catering zu verwenden. Im Erdgeschoss war er schon zuvor expandiert.

Dass die Galerie saniert werde – unter anderem werden auch die Rolltore durch Glas ersetzt – „stimmt uns sehr positiv“, so Stahler. Das Ergebnis sei sehr einladend und entspreche seinem Anspruch davon, was Kunden geboten werden sollte.