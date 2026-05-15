TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach hat mit erfolgreich an Hessen tanzt teilgenommen.

Beim größten Amateur-Tanzsportturnier in der Eissporthalle geht es simultan auf acht Flächen um den Sieg. Zum Auftakt starteten Justin Rettich und Lena Hartig in einem Feld aus 64 Paaren bei den Rising Stars der WDSF Open Latein, einem internationalen Wettbewerb des Welttanzsportverbandes. Sie zogen bis ins Viertelfinale ein, das sie als 17. beendete. Im Standard schafften Rettich/Hartig ebenfalls den Sprung ins Viertelfinale und erreichten aus 50 Paaren einen geteilten 20. Platz.

Kaiser/Müller toll

Besonders groß fiel die Freude bei Niklas Kaiser und Alissa Müller aus, die mit 26 weiteren Duos der Junioren I B Latein antraten. Sie tanzten sich ins Finale und dort auf Rang sieben. Zeitgleich landeten nebenan Rettich/Mia Hartig bei den Junioren I C Latein auf Position 13 des 37-er-Feldes.

Trotz einer Armverletzung starteten Nikita Ganopolsky und Emily Sofie Hortmann mit 51 weiteren Paaren bei der WDSF Open Latein der Junioren II. Das Paar kämpfte sich bis ins Halbfinale vor, wo sie schlussendlich Platz zehn einnahmen. Noch größer war das Starterfeld, in dem sich Justin Lauer und Rita Schumichin behaupteten. Bei der WDSF International Open Latein Adult bewarben sich 77 Paare, und die Saltatio-Vertreter reisten als Neunte ab. Weitere Neustadter, darunter auch einige der jüngeren Klassen, erreichten gute Ergebnisse in stark besetzten Feldern.