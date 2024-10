„Stärke dein Herz“ – dieses Motto steht über einem Vortrag von Hubertus von Korn. Der Kardiologie-Chefarzt am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift spricht am Donnerstag, 7. November, ab 18.30 Uhr in der Cafeteria im Altbau (Eingang über den Besucherparkplatz) über die Erkrankung Herzschwäche und wie man diese erkennen und behandeln kann. Eingebettet ist die Veranstaltung in die Herzwochen. Daher wird die Deutsche Herzstiftung ebenfalls mit einem Infostand präsent sein und Broschüren rund um das Thema Herzgesundheit verteilen. Der Eintritt ist frei. Der Besucherparkplatz kann kostenfrei genutzt werden.