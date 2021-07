Die Neustadter „Herzkissenfrauen“ bleiben trotz Corona-Einschränkungen am Ball. Die zehn Näherinnen überreichten an die Oberin des Krankenhauses Hetzelstift, Birgit Käser, erneut 200 Herzkissen sowie 100 Kirschkernkissen. Damit kann der Heilungsprozess bei an der Brust operierten Frauen unterstützt werden. Die Gruppe trifft sich jetzt, nach den Lockerungen, wieder jeden ersten Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus. „Wir suchen noch Mitstreiterinnen, denn wir nähen auch kleine ,Trösterchen’“, so Sprecherin Erika Rohleder. Dafür verwendet würden mehrfach gewaschene Stoffe oder ausrangierte Bettwäsche, die mit waschbarer Watte gefüllt werden. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 06321/69274.