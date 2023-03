Ein Transportbehälter für Schwimmsportgeräte oder ein Ständer für City-Roller: In der Brüder-Grimm-Schule in Diedesfeld gibt es mehrere Ideen, die unterstützt werden können. Nun hat die Schule 150 Euro mehr für solche Projekte zur Verfügung. Diesen Betrag hat die Schule bei der Aktion „Herzenssache“ der Willkomm Gemeinschaft gewonnen, informiert Andreas Böhringer, Finanzvorstand der Willkomm, der gemeinsam mit Pascal Trimpe die Aktion jährlich organisiert. Den zweiten Preis über 100 Euro erhielt die Kita Gimmeldingen, die ihn in Werkzeuge für die Aktivitäten der Kinder im Multifunktionsraum investiert. 50 Euro gingen an die Kita St. Jakobus in Hambach.