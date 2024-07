Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand ist neben der schnellen Wiederbelebung auch die Weiterbehandlung in einer spezialisierten Klinik wesentlich für die Überlebenschance von Patientinnen und Patienten. Das Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift hat nun eine entsprechende Zertifizierung erhalten, durch die das Krankenhaus als spezialisierte Einrichtung für die klinische Akutbehandlung von Patienten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand ausgewiesen wird. Der Deutsche Rat für Wiederbelebung (German Resuscitation Council, GRC) setzt sich für diese einheitliche Zertifizierung von so genannten Cardiac Arrest Centern (CAC) in spezialisierten Krankenhäusern ein. Am Hetzelstift haben die Mitarbeiter der Abteilungen Medizinische Klinik 1-Kardiologie mit neurologischer Fachexpertise, Herzkatheter-Labor, Zentrale Notaufnahme, Anästhesiologie und Intensivstation die Anforderungen für die CAC-Zertifizierung erfüllt. Besonders gut gefielen den Auditoren laut einer Mitteilung des Hetzelstifts die kurzen Wege und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.