Schon lange wäre es der Stadt Neustadt am liebsten, die Hertie-Ruine würde aus dem Stadtbild verschwinden und die Fläche in der Innenstadt könnte neu entwickelt werden. Die Chance darauf könnte jetzt steigen: Nach RHEINPFALZ-Informationen steht der Investor kurz vor der Insolvenz – und die Stadt will alles versuchen, das Heft selbst in die Hand nehmen zu können. Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) wertet die mögliche Insolvenz als einzige Chance auf einen Neuanfang. Er hatte sich diese Woche mit Devello und der geldgebenden Bank in Neustadt getroffen.