Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Investor hat die vorbereitenden Arbeiten an der Baustelle abgeschlossen und Container für Mitarbeiter-Teams aufgestellt.

In den neu aufgestellten Baucontainern am Bachgängel-Ost hat am Montag reges Treiben geherrscht. Alle, die mit dem Umbau der Hertie-Ruine befasst sind, haben sich getroffen: vom Investor über Architekten