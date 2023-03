Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch immer läuft die Betonsanierung am ehemaligen Hertie-Gebäude, doch scheint nun tatsächlich ein Ende in Sicht zu sein. Zwar spricht der Investor nicht mehr von einer Mall-Eröffnung im Mai 2022, am Jahr hält er aber fest.

Im Juli dieses Jahres hatte die Investorenfirma Devello angekündigt, dass die Betonsanierung am ehemaligen Hertie in vier bis sechs Wochen abgeschlossen sein soll. Damit hat es nicht ganz