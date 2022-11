Ein Jubiläum, das nicht viele feiern können: Am 31. Januar 2023 veranstaltet die Liedertafel Neustadt ihren 125. Herrenwein-Abend im Saalbau. Dass der Wein dafür noch sorgfältiger ausgesucht werden musste als ohnehin üblich, versteht sich von selbst.

16 Bewerber traten bei der Herrenwein-Probe am Wochenende an, am Ende machte in einer Blindverkostung das Weingut Müller-Catoir von der Haardt das Rennen, oder besser gesagt dessen 2021er Riesling M-C. Den zweiten Platz teilten sich die Weingüter Peter Stolleis, Gimmeldingen, und Hammer-Sommer, Königsbach.

Der Löwe brüllt

Dass der Herrenweinabend samt seiner legendären „Lewwerworscht-Scharade“ voraussichtlich wieder gefeiert werden kann, freut natürlich auch den Vorsitzenden der Liedertafel, Frank Sobirey. Damit erklärt sich das Motto für den 31. Januar fast von selbst: „Zum Jubelfest der Löwe brüllt und Bacchus neu das Glas uns füllt.“

Und der übliche Ehrengast? Als solcher hat laut Liedertafel der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck zugesagt.