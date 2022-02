Nach zwei Jahren Coronapause bietet die Fördergemeinschaft Herrenhof wieder Konzerte im Sartoriussaal der Parkvilla des Herrenhofs an.

Die kleine Reihe mit drei Klavierkonzerten startet am Sonntag, 27. Februar, um 17 Uhr mit dem Klavierduo Christine und Stephan Rahn: Unter dem Motto „Beziehungsweise“ präsentieren sie Werke für Klavier zu vier Händen von Schumann und Brahms.

Klassik trifft Jazz

Weiter geht es am Sonntag, 6. März, ebenfalls um 17 Uhr mit Ludwig Hornung. Er spielt „Klassik trifft Jazz“ mit Kompositionen von Bach, Schumann, Schubert, Mendelssohn und Liszt sowie freie Solo-Improvisationen. Hornung, der am Jazz Institut Berlin bei Hubert Nuss Klavier studiert hat und eigentlich auf improvisierte Musik spezialisiert ist, wird zwischen den Welten wandern. Seit jeher der klassischen Musik zugetan, nutzte er die viele freie Zeit, die ihm die Corona-Pandemie aufgebürdet hat. Durch entfallene Konzerte und Tourneen konnte er für diesen Klavierabend tiefer in die Materie eintauchen und ein Konzertprogramm zusammenstellen und erarbeiten.

Mandelring trifft Bezirkskantor

Am Donnerstag, 10. März, sind um 19.30 Uhr Nanette Schmidt (Violine) und Simon Reichert (Klavier) zu Gast in der Parkvilla. Auf dem Programm des Abends stehen Brahms Violinsonate und Intermezzi für Klavier solo. Nanette Schmidt ist Gründungsmitglied des Mandelring Quartetts, das zu den profiliertesten deutschen Streichquartetten gehört und weltweit konzertiert. Neben dem Quartettspiel widmet sie sich mit großer Begeisterung der solistischen Tätigkeit.

Simon Reichert ist Bezirkskantor in Neustadt mit Dienstsitz an der Stiftskirche. Er ist Initiator und künstlerischer Leiter mehrerer Konzertreihen und bildet nebenberufliche Chorleiter und Organisten aus. Als Dirigent beschäftigt er sich mit Werken aller Epochen und leitet unter anderem die Neustadter Stiftskantorei.

Karten

Tickets für alle Konzerte zu je 15 Euro (ermäßigt für Studierende, Schüler/innen, Auszubildende 11 Euro) unter info@herrenhof-mussbach.de mit Angabe der Veranstaltung, Name, Anzahl der Karten und Telefonnummer.