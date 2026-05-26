Cello, Zeichnungen und Zivilcourage – die Wanderausstellung „Die Cellistin von Auschwitz“ macht im Herrenhof Mußbach Station.

Wenn Geschichte plötzlich greifbar wird, weil sie erzählt, gezeichnet, gespielt wird, dann entsteht ein Raum für Fragen – auch für junge Besucher. Genau darum geht es der Sonderausstellung „Die Cellistin von Auschwitz – Die Geschichte von Anita Lasker-Wallfisch. Erzählt für junge Menschen ab 8 Jahren“, die vom 27. bis 31. Mai im Kulturzentrum Herrenhof Mußbach zu sehen ist. Acht Stationen umfasst die Schau, die zum Fest der Demokratie nach Mußbach kommt – und sich bewusst an Kinder, Jugendliche und Erwachsene richtet.

Im Zentrum steht die Lebensgeschichte der Holocaust-Zeitzeugin Anita Lasker-Wallfisch, heute 101 Jahre, die immer noch Cello spielt. Ihr Credo: „Egal was klingt – das klingt“. Eine Hälfte der Ausstellung zeigt Seiten und Bilder aus dem Kinderbuch „Du wirst gerettet werden“ von Barbara Kirschbaum (Text) und Lukas Ruegenberg (Illustrationen). Sie zeigen Stationen aus dem Leben der Schwestern Anita und Renate Lasker, ihre Kindheit, ihre Widerstandsaktionen gegen das NS-Regime, ihre Deportation und ihr Überleben. Die andere Hälfte nimmt biografisch die Geschichte der Familie Lasker in den Blick: Dokumentiert werden die verzweifelten Versuche von Anitas Vater Alfons Lasker, Juraprofessor, seine Familie vor der Verfolgung zu retten.

Beklemmende Aktualität

Die Ausstellung folgt den Lebensstationen der Geschwister Anita und Renate – sachlich, behutsam und doch eindringlich. Sie zeigt, wie schnell gesellschaftliche Entwicklungen kippen können und lädt dazu ein, Muster in der Gegenwart zu erkennen. Genau darin liegt ihre Relevanz: frühe Demokratiesensibilisierung ohne pädagogischen Zeigefinger.

Ein eigener Ausstellungsbereich erklärt das Mädchenorchester von Auschwitz: seine Zusammensetzung aus jungen Musikerinnen, das Repertoire von Märschen bis zu klassischer Musik, seine Funktion im Lageralltag. Gespielt wurde bei der Ankunft von Transporten, bei der Rückkehr von Zwangsarbeit, sogar bis auf den Wegen zu den Gaskammern. Leiterin war Alma Rosé, eine Musikerin mit hohem Anspruch, die selbst komponierte und immer wieder versuchte, junge Frauen durch Musik zu retten. Für viele wurde das Orchester zu einer Parallelwelt – ein fragiler Schutzraum mitten im Grauen.

Die Ausstellung umfasst auch interaktive Elemente: Hörstationen, historische Alltagsgegenstände aus der Erzählung, die ausprobiert werden dürfen, und Mitmachfragen geben behutsame Impulse zum Weiterdenken. Über den biografischen Zugang erhalten junge Menschen erste Einblicke in die Geschichte der jüdischen Verfolgung während der NS-Zeit; es wird ein Raum geschaffen für Fragen, Gespräche und gemeinsames Erinnern.

Cellistin Katja Zakotnik aus Schifferstadt wirkt mit

Ein musikalisches Begleitprogramm vertieft die Thematik. Gestaltet wird es von der Cellistin Katja Zakotnik aus Schifferstadt. Die studierte Musikerin und Konzertpädagogin ist eine international gefragte Interpretin und gilt als Erfinderin neuer Konzertformate. Zakotnik war bereits mehrfach in der KZ-Gedenkstätte Osthofen im Einsatz. Ihr unkonventionelles Themenkonzert umfasst für Solo Cello bearbeitete Werke von Franz Schubert, Robert Schumann, Musik von Alma Rosé sowie jüdische Gebete und von jüdischen Traditionen inspirierte Kompositionen.

Katja Zakotnik betont die Aktualität der Ausstellung, die „frühe Demokratiebildung bei Kindern“ fördere: „Wir sind auch heute dieser Thematik ausgesetzt“, sagt sie – angesichts totalitärer Auswüchse, die sie mit Blick auf die bundesdeutsche Parteienlandschaft ausmacht, und mit Blick auf die USA, die MAGA-Bewegung, ICC oder „Alligator Alcatraz“. Geschichte, so die Botschaft, ist kein abgeschlossenes Kapitel.

Die Wanderausstellung überzeugt durch ihr klares Konzept: altersübergreifend, niedrigschwellig, zugleich tiefgründig. Sie verbindet Biografie, Kunst und Musik – und schafft damit Übergänge, die den Besuchern im Gedächtnis bleiben.

Termin

„Die Cellistin von Auschwitz – Die Geschichte von Anita Lasker-Wallfisch. Erzählt für junge Menschen ab 8 Jahren“ ist vom 27. bis 31. Mai in der Parkvilla des Kulturzentrums Herrenhof Mußbach zu erleben. Das besondere Begleitprogramm mit musikalischen Führungen gestaltet die Cellistin Katja Zakotnik. Sie spielt Werke, die Anita Lasker-Wallfisch einst für das Lagerorchester in Auschwitz geübt hat, und erzählt von den Lebensgeschichten der Musikerinnen.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 27. Mai, um 16 Uhr musikalisch eröffnet, am Donnerstag, 28. Mai ,gibt es ab 10 Uhr Führungen für Schulklassen, am Samstag, 30. Mai, um 11 Uhr eine musikalische Familienführung. Finissage ist am Sonntag, 31. Mai, um 15 Uhr mit einem Kurzkonzert. Weitere Informationen etwa zu möglichen Zusatzterminen gibt es online unter www.herrenhof-mussbach.de.