Auch in Neustadt tut sich etwas in Sachen Wiedereröffnung von Museen und Ausstellungshäusern. So hat die Fördergemeinschaft Herrenhof jetzt beschlossen die aktuelle Ausstellung mit Werken von Karl-Heinz und Alexandra Deutsch ab Freitag, 22. Mai, um 17 Uhr für Besucher zu öffnen. Dies teilt Hermann Bleiholder vom Kunstkreis des Herrenhofs mit. Die Ausstellung mit plastischen und skulpturalen Arbeiten der Südpfälzer Künstlerfamilie steht bereits seit März, war bislang allerdings noch nicht zu sehen, weil unmittelbar vor der Vernissage der Corona-Lockdown kam.

Um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu gewährleisten, darf immer nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern gleichzeitig in die Kunsthalle eingelassen werden, nämlich eine Person pro zehn Quadratmetern Fläche. Da die Herrenhof-Kunsthalle nach früheren Angaben rund 600 Quadratmeter umfasst, während dies maximal 60 Menschen. Weitere Auflagen betreffen Desinfektionsmöglichkeit für die Hände, Schutzglas für das Personal, Einlasskontrolle und separaten Ein- und Ausgang. „Dies werden wir in den nächsten Tagen aufbauen“, so Bleiholder. Die Ausstellung werde dann bis zum 7. Juni jeweils freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 14.30 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Eine Anfrage an das Hambacher Schloss, ob auch für die dortige Dauerausstellung bereits Pläne für eine Wiedereröffnung in Vorbereitung sind, blieb heute unbeantwortet.