Marcus Zimmermann verwandelt mit seiner großen Soulstimme das Herrenhof-Treppenhaus in eine US-amerikanische Kirche – begleitet von seinem eigenen „Entdecker“.

9. März 2024. Wolfgang Dinges, der damalige Leiter der Kulturabteilung Neustadt, hatte zum letzten Mal ein Treppenhauskonzert organisiert und übergab an seine Nachfolgerin Heike Hinkelmann. Die war von dem Künstler, der eben noch für beste Stimmung im Herrenhaus gesorgt hatte – Marcus Zimmermann –, so begeistert, dass sie ihm vom Fleck weg einen weiteren Auftritt anbot. Jetzt, am Samstag, war es soweit: Zimmermann kehrte zurück und wurde vom Publikum gefeiert. Noch vor kurzem ist er mit Herbert Grönemeyer auf Unplugged-Tour gewesen und hat sein Soloalbum „Face The Truth“ veröffentlicht. Im Herrenhof präsentierte der 36-Jährige einen Mix aus eigenen Songs und Coverstücken, die er auf die ihm typische Art und Weise interpretierte.

Begleiten ließ er sich dabei aber nicht von seinem gewohnten Duopartner, Schlagzeuger Tommy Baldu, sondern von Lui Ludwig, der spontan für den verhinderten Baldu eingesprungen ist. Man kennt Lui Ludwig als Drummer der Jule Neigel Band, der Jazz Pistols, als Studiomusiker für Chris Norman, Chaka Khan und viele andere, aber auch als Mitglied der Band von Uwe Ochsenknecht. Ludwig war derjenige, der Markus Zimmermann, der damals mit der Gruppe Me And The Heat unterwegs war, zu Ochsenknecht holte und ihm empfahl, Berufsmusiker zu werden. Mit Lui Ludwig stand in Mußbach also nicht nur ein musikalischer Weggefährte und Freund auf der Bühne, sondern quasi auch dessen Entdecker.

Wenn Männer sich im Musikladen treffen

Für Zimmermann sollte sich der Entschluss für eine professionelle Karriere als richtig erweisen. Der Legende nach hielt er sich eines Tages im Walldorfer Musikladen „Session“ auf, als Herbert Grönemeyer vor ihm stand und ihn fragte, ob er nicht Lust hätte, bei seiner kommenden Tour dabei zu sein. Natürlich sagte Zimmermann zu – der Rest ist Geschichte. Bei so viel Nähe zu „Herbie“ war klar, dass Zimmermann auch ein paar Grönemeyer-Erfolge spielen musste. Die kamen mit „Männer“, „Der Weg“ und „Land unter“ auch. Wie das bei so bekannten Hits meist der Fall ist, wurden die Refrains von den Fans lautstark mitgesungen. Zimmermann animierte sein Publikum ständig dazu, Teil der Show zu sein. „Walking in Memphis“, einen Klassiker von Marc Cohn, verwandelte er, der über eine herausragende Soulstimme verfügt, in eine Beinahe-Gospelnummer und machte damit aus dem Treppenhaus eine US-amerikanische Baptist Church mit ihm als Prediger, der mit einem wilden „I say Yeah“ eine aufgewühlte Menge anstachelt, die mit „Yeah“-Rufen antwortet.

Geheimnis mit Loop

Zur Eigenkomposition „Das Geheimnis“ setzte er zu den Pianoklängen eine Loopstation ein, die ihn dermaßen vielfältig klingen ließ, dass Ludwig am Drumkit während der Ballade eine Pause einlegen konnte. Die war ihm zu gönnen, denn er sah sich sowieso vor einige Probleme gestellt. Die Coversongs zu spielen, fiel ihm leicht, die kannte er ja. Aber die selbst geschriebenen Stücke hatte er noch nie aufgeführt. Darum ließ er sich größtenteils von Marcus Zimmermanns Zeichensprache durch diese Programmpunkte führen. Einem Profi wie Ludwig fiel das erstaunlich leicht, was von seinen Zuhörern mit Pfiffen und Begeisterungsrufen quittiert wurde. Zu Highlights wurden der „Piano Man“ von Billy Joel, „Cry To Me“ von Solomon Burke, ein Song, bei dem sich Zimmermann auch als Boogie-Woogie-Pianist hervortat, und die selbst verfasste Popballade „Du bist alles“, die jenen gewidmet ist, denen man sonst viel zu selten Dankeschön sagt.

Der strahlende Gesichtsausdruck von Heike Hinkelmann ließ darauf schließen, dass, aufgrund des abermaligen Erfolges, eine weitere Buchung von Marcus Zimmermann & Co. nicht auszuschließen ist.