Der bayerische Musiker und Kabarettist Andreas Martin Hofmeir gastierte mit seinem Begleiter am Flügel, Johannes Billich, in der Reihe Kabarettissimo im Herrenhof Mußbach.

„Können Sie mich hören, verstehen?“ Aus dem Publikum, das den Saal bis zum letzten Platz füllt, erschallt auf Hofmeirs Frage ein „Ja“. „Danke für den sparsamen Applaus.“ Na, das fängt gut an. Der Bayer fackelt nicht lange. Das Programm „Kein Aufwand – Teil zwei“ impliziere, dass es einen ersten Teil gegeben habe. Beide bauten aufeinander auf, und wer den ersten versäumt habe, werde es schwer haben mitzukommen, warnt er. Stimmt nicht ganz.

Auch wenn es dem Tubisten nicht anzusehen ist – er kann sich offensichtlich nicht einmal Schuhe leisten – ist ihm Geld nicht unwichtig. So hält er fest, dass er und der Geiger das gleiche Honorar für Dvoraks neunte Sinfonie bekommen – trotz unterschiedlicher Leistung: Er spielt sieben Töne, der andere 20.000. Ungerecht. Erklärend schiebt er nach, dass Dvorak die Tuba aus reiner Not noch schnell in sein Werk eingearbeitet habe. Damit der Musiker während des Konzerts in der Carnegie Hall gefordert ist, und keine Zeit hat, Dvoraks Gattin im Hotel zu bespaßen.

Dienst am Vaterland mit der Tuba

Die Tuba sei das jüngste und hochentwickelste Instrument, hebt Hofmeir hervor. Sie wurde erst 1835 erfunden – „vorher war das eine Geschichte der verpassten Möglichkeiten“. Mozart, Vivaldi – keine Tuba. Mit seinem Kompagnon intoniert er Vivaldis Vier Jahreszeiten. Ungewöhnlich, aber sehr gefällig.

Nicht nur Musik gibt es auf die Ohren, auch Auszüge aus Hofmeirs Autobiografie sind zu hören. Die komme tragisch bis depressiv daher, aber entspreche zu 100 Prozent der Wahrheit, kündigt der Tubist an. Er nimmt das Büchlein „Kein Aufwand“ zur Hand und erzählt: Als junger Mann musste er seinen „Dienst am Vaterland“ verrichten. Zu seinem Glück sind beim Musikkorps Tubisten gefragt. „Die sitzen, anders als Geigen oder S-Klarinetten, nicht Aug’ in Aug’ mit dem Dirigenten.“ Gut so. Dank seiner freundlichen, einfühlsamen Art wählten ihn die Kameraden zum Vertrauensmann. „Fünf Mal am Tag wurde ich beim Kompaniechef vorstellig, um Beschwerden vorzutragen.“ Aber was half’s.

Lustig ist das Studentenleben

Die Kritik der norddeutschen Kollegen, die nicht zweimal in der Woche Leberkäse essen wollten, führte dazu, dass es am Ende jeden Tag Leberkäse gab. Unter Major Kahle, „der die Show liebte“, machte Hofmeir beim Heeresmusikkorps Regensburg Karriere: Er spielte „Macarena für vier Tubisten“. Die Oberpfälzer seien begeistert gewesen.

Zeit für Musik: ein brasilianisches Liebeslied, weitere folgen. Die Bühne taucht in Rotlicht. Hofmeir: „Das haben wir nicht bestellt.“ Aber es passt zu der empfindsamen Melodie.

Zum Studieren zog es Hofmeir nach Berlin. Dort geriet er „in die Fänge einer unglücklichen Clique“. Zu dieser gehörten außer ihm Pianist Uschi, „heute Notar“, und Posaunist Sebastian. Das Trio unternahm – mit Erfolg - einen Weltrekordversuch im Pausemachen. Herrlich komisch die Abenteuer während seines Studienaufenthalts in Stockholm: seine Helikopter-Zimmerwirtin, seine Fahrt mit der Fähre nach Helsinki oder sein Auftritt in einer finnischen Sauna, wo er unbekleidet die Tuba blies oder der Tuba-Weitwurf.

Plädoyer für Fatalismus

Zurück zur Musik: ein Liebeslied, das vom Paradies handelt. „Was ist das Paradies?“, fragt der Künstler. „Der größtmögliche Glückszustand. Und dieser wird erreicht, wenn man sich mit seinem Schicksal abfindet.“ Das sollten all diejenigen tun, die nicht ganz freiwillig im Herrenhof sitzen, die jetzt lieber auf dem Mandelblütenfest wären. „Wenn sie bis zum bitteren Ende hierbleiben, sind Sie dem Paradies ganz nah“, so Hofmeir. Gefordert ist das Publikum. Es soll auf sein Handzeichen „basst scho“ sagen. Funktioniert.

Ein Ausflug in die Zeit seiner Mitgliedschaft bei „La Brass Banda“ darf nicht fehlen. Warum er dieses Orchester verließ? Zu viel Aufwand. Er mag es weniger stressig. Das folgende Stück bläst er auf der Trompete, die er als typisch deutsch beschreibt. Später wird Hofmeir noch eine Darbietung auf der Posaune geben.

Mit seiner zweiten Tuba will er ähnlich wie der Fußballspieler, der in der Pause die Schuhe wechselt, um schneller laufen zu können, eine Verbesserung erzielen. Doch der Musikprofessor spielt zumindest nach Eindruck des Laien beide perfekt.

Komposition als Zeitmaschine

Nächste Station: Musikhochschule Hannover. Mit acht Leuten besuchte er die Klasse in der Stadt, „in der niemand wohnen will“. Wunderbar trocken erzählt er die Erfahrungen mit seinem italienischen und japanischen Kommilitonen. Nicht weniger lustig das Abendessen, zu dem ihn die Russin einlud, die nach ihm das Zimmer in Stockholm mietete. Zum Schießen seine Zugfahrt mit Tuba.

Eine Komposition aus der Feder Billichs, ein grandioser Musiker, der an der Musikhochschule Nürnberg Jazz-Piano unterrichtet, versetzt in die Zeit 50 vor Christus, wie Hofmeir erläutert. Ein fulminantes, anspruchsvolles Werk für beide Interpreten.

Unterhaltsam, leichtfüßig und Musik auf höchstem Level bietet dieser Abend mit dem schrulligen, bajuwarischen Künstler und seinem Begleiter, der stumm bleibt. Ohne mehrfache Zugaben dürfen die zwei die Bühne nicht verlassen.