Der Bewilligungsbescheid des Ministeriums und der ADD ließ etwas auf sich warten, aber gerade noch rechtzeitig zum Monatsbeginn konnte die Fördergemeinschaft Herrenhof Roderick Haas als ersten hauptamtlichen Geschäftsführer einstellen. Ermöglicht wurde dies durch das zunächst auf drei Jahre befristete Programm „Zukunft durch Kultur“ des Landes, mit dem die größtenteils ehrenamtliche Kulturarbeit in bedeutsamen Einrichtungen der freien Szene in Rheinland-Pfalz professionell unterstützt werden soll (wir berichteten). Haas, der schon seit einiger Zeit in Neustadt lebt, war zuletzt von Kaiserslautern aus als Kulturberater im Auftrag des Kulturministeriums in Mainz für den südlichen Landesteil von Rheinland-Pfalz zuständig. Zuvor war der gebürtige Kaiserslauterer bis 2018 Projektleiter bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH und hier unter anderem mit Veranstaltungskoordination, Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit befasst und davor für verschiedene Unternehmen im Kultur- und Eventmanagement tätig sowie 15 Jahre Leiter einer Veranstaltungsagentur und zweier Musiklabels. Als Trainer leitete der studierte Historiker (Uni Köln) und Kulturwissenschaftler (Fernuniversität Hagen) zudem Seminare zum Thema Kulturmanagement.