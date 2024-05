Vor nicht einmal zwei Wochen feierte das „Dramatische Hoftheater“ im Herrenhof in Mußbach mit seiner ziemlich lustigen Version der „Odyssee“ Premiere, nun stehen am kommenden Wochenende schon die letzten beiden Aufführungen an. Wer also Gefallen an anspruchsvollem Blödsinn hat, den eine kleine Truppe mit immenser Leidenschaft auf die Bühne bringt, sollte sich sputen. Die letzten Vorstellungen gibt’s am Freitag und Samstag, 24. und 25. Mai, jeweils um 20 Uhr im Herrenhof-Festsaal.

Das „Dramatische Hoftheater“ erzählt die Geschichte des Odysseus dabei ziemlich entlang der Homerischen Vorlage – nur eben mit ausgesprochenem Sinn für das Komische und viel Liebe zum skurrilen (Ausstattungs-)Detail. So werden Andreas Kelly und Christina Jakobs als Kundschafter des Odysseus beim Landgang auf Cynthia Kelly als Repräsentantin der Lotophagen treffen und in der Version des „Dramatischen Hoftheaters“ jedoch nicht durch die Früchte des Lotosbaumes in Rauschzustand versetzt, sondern durch gigantische Joints. Der vierte Darsteller des kleinen Ensembles, Andreas Kelly, mimt den Odysseus. Der läuft beim Zyklopen Polyphem oder der Zaubererin Circe oder auch als Rächer im heimischen Ithaka zu großer Form auf. Karten (16/13 Euro) bei Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie etwa Tabak Weiss in Neustadt sowie im Internet unter www.ticket-regional.de/dramatisches-hoftheater oder www.herrenhof-mussbach.de.