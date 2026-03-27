Bewerbungen sind erbeten.

Die Fördergemeinschaft Herrenhof startet ein neues Session-Format im Rock-, Pop-, Jazz-Bereich: Die erste dieser „Kelter Sessions“, benannt nach dem Veranstaltungsort, dem Festsaal im Kelterhaus, ist am Donnerstag, 16. April, 19 Uhr, geplant – mit einem Akzent auf Jazz.

Musiker(innen), die teilnehmen wollen, sind aufgerufen, sich zu melden. „Ob ambitionierte Amateure oder erfahrene Profis: Wer Lust auf gemeinsamen musikalischen Austausch hat, ist willkommen“, heißt es in der Mitteilung. Den Auftakt des Abends gestaltet die dreiköpfige „Kelter-Session-Band in der Besetzung Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre mit Jazz-Standards. Danach ist die Bühne offen für spontane Besetzungen. Auch Einsteiger(innen) sind ausdrücklich willkommen. Der Eintritt erfolgt nach dem Prinzip „Pay what you want“. Die Gäste entscheiden also selbst, welchen Betrag sie geben.

Die Federführung der Reihe übernimmt die Musikerin Dominique Fürst. Eine weitere „Kelter-Session“ ists am 21. Mai vorgesehen – dann mit Rock und Pop. Interessierte sollten sich bis spätestens drei Tage vor dem Konzert per Mail an keltersession@herrenhof-mussbach.de anmelden. Weitere Infos unter www.herrenhof-mussbach.de.