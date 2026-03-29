Mit dem Stück „Zwei Frauen falten sich“ über das Altern fesselte das Chawwerusch-Theater am Samstag sein Publikum im Festsaal des Herrenhofs in Mußbach.

Die Eigen-Produktion des Chawwerusch-Theaters hat einen Nebentitel, den die beiden Darstellerinnen auf der Mußbacher Herrenhof-Bühne ausdrucksstark umsetzen: „Bewegt altern“. Miriam Grimm und Monika Kleebauer lassen ihren kreativen Tanz zu einer kraftvollen Sprache werden, mit der sie Geschichten erzählen und feinste Stimmungen wiedergeben.

In die Darbietung fließen Auszüge aus Interviews ein, die sie mit Frauen zum Thema Älterwerden geführt haben. Was hier an Fremd- und Eigenwahrnehmung beschrieben wird, wollen sie stärker ins Blickfeld rücken. Schließlich ist die Frage nach dem Alter wohl eine der am häufigsten gestellten Fragen überhaupt.

Keine eindeutigen Anworten

Unvermeidlich wiederholt sich dieses Erkundigen auch auf der Bühne: Gleich mehrmals stellen die Schauspielerinnen sich die Frage gegenseitig. Wie alt also sind sie? Miriam ist einige Jahre über 40, Monika noch einige Jahre mehr ... Mehr braucht man nicht zu wissen. Viel interessanter wäre zu erfahren: Ab wann ist man alt? Aber auch hierauf kann es keine eindeutige Antwort geben.

Den thematischen Ernst flankiert die Inszenierung mit einer Wechselwirkung zwischen Lachen und Nachdenken, zwischen Heiterem und Traurigem. Sie zeigt auf, wie sich die gesellschaftliche und die eigene Wahrnehmung mit Konflikten verknüpfen können. Insofern sind die „Falten“ nicht nur physische Alterserscheinungen, sondern auch symbolische Zeichen für tief gehende Erfahrungen.

Schwungvolles Ent-falten

Durchweg gibt die Regie und Choreografie von Liam Clancy den Darstellerinnen weiten Raum, sich zu ent-falten. Mit ihrer Spielkunst wissen sie ihn schwungvoll auszufüllen. Die klare Trennung von Theater und realer Welt ist dabei aufgehoben, zumal Monika und Miriam ihre wirklichen Namen beibehalten. Alltag und Wirklichkeit fließen ein ins Bühnenspiel; Person und Rolle sind nicht mehr voneinander zu lösen.

Im Liedvortrag stimmlich überzeugend bringt das Duo ins Spiel, dass jede Falte eine kleine Geschichte erzählt. Es unterschlägt aber auch nicht die abgründige Realität des Verfalls. Beispielhaft sei hier die beeindruckende tänzerische Darbietung von Miriam Grimm erwähnt, bei der sie sich zwischen leichter Wendigkeit und Schüben von Krampf und Schmerz hin und her bewegt.

Lachen, wo es nichts zu lachen gibt

Eine solche Vielschichtigkeit ist eine der Stärken der Inszenierung. Wenn etwa im stakkatohaften Vortrag schlagartig die Begleiterscheinungen des Alterns von Vergesslichkeit bis hin zu Zahnausfall erklingen, dann bringt das die Zuschauer zum Lachen, obwohl es eigentlich nichts zu lachen gibt.

Oder ist alles nur eine Frage von Standpunkt und Perspektive? In den Blickpunkt geraten Problemzonen wie schlaff werdende Oberarme: Eindrucksvoll macht das Bühnenduo aus der wackelnden Widrigkeit eine Tanzsequenz mit lockerem Gliederschlenkern und ausladenden Armbewegungen, allen Spuren der Zeit zum Trotz und nicht zuletzt zum großen Vergnügen der Zuschauer.

Keine Scham wegen „Winkefleisch“

Wenn es gut geht, wird der warnende Hinweis „du musst jetzt so winken!“ also selbstbewusst ignoriert. Konsequent stellen die Schauspielerinnen starke Selbstbilder gegen eine veräußerlichte Gesellschaft, in der von Frauen Jugend und Schönheit erwartet und die Realität des Alterns verdrängt wird. Wer jedoch mit schlaffen Oberarmen unverdrossen in die Welt winkt, der bewahrt sich das Empfinden für den Eigenwert und dafür, dass die Haut auch weiterhin eine sensible Kontaktfläche zum Leben da draußen bleibt.

Einfallsreich reizen die beiden Frauen aus, was das Dasein trotz Älterwerdens an Denkwürdigem zu bieten hat. Sie kommen vom Erzählen ins Zwiegespräch, von Schilderungen ins Schauspiel und sie durchbrechen Stimmungen, die eben noch hergezaubert wurden. Sie verbergen Verletzlichkeit, beschreiben die Schatten dunkelster Einsamkeit, lassen Gedanken an Trauer, Vergänglichkeit und Tod einfließen. So manches geht dabei emotional unter die Haut. Spürbar wird das etwa, wenn zu Monikas tänzerischen Bewegungen das wunderbare „Only time“ erklingt.

„Dancing Queen“: Königin bleibt Königin

Die Gratwanderung mit scharfen Wendungen zwischen bizarrem Witz und Tiefsinn hält an bis zum Schluss der Aufführung. Zum fröhlichen Abba-Lied „Dancing Queen“ verlassen Miriam und Monika die Bühne und tauchen ein ins Dunkel des Festsaals. Aber auch wenn Tanzen und Feiern im Hier und Jetzt besungen werden – auf die hellen oder schattigen Seiten des Alterns legen sie sich nicht fest. Ernst und Lachen bleiben nah beisammen: So könne eine tanzende Königin auch dann Frau sein, wenn sie nicht mehr wisse, wie sie heißt oder wo sie wohnt.