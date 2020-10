Schüler, die Förderbedarf in den Fächern Mathematik und Deutsch haben, können in den Herbstferien kostenlos die Herbstschule besuchen. Laut Stadtverwaltung sind noch Plätze frei. Die Schüler können sich für eine Woche vom 12. bis 16. Oktober oder vom 19. bis 23. Oktober verbindlich anmelden. Je nach Schulart findet der Extra-Unterricht an der Georg-von-Neumayer-Realschule plus oder am Leibniz-Gymnasium in Neustadt statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.neustadt.eu/ferienschule.