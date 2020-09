160 Schülerinnen und Schüler nutzten das Angebot der Sommerschule in den Sommerferien. 66 Gymnasiasten, 27 Schüler der Realschule plus und 67 Grundschüler wurden von 17 Lehrkräften gefördert. Bei dem Angebot für die Fächer Deutsch und Mathematik handelt es sich um eine Initiative des Landes, in Neustadt gab es mit dem Leibniz-Gymnasium und der Georg-von-Neumayer-Realschule plus zwei Standorte.

Nachdem die Sommerschule so erfolgreich war, wird auch in den Herbstferien ein Nachhilfeprogramm angeboten, teilte Andreas Gröschel, Leiter der Abteilung Schule und Bildung, im Schulträgerausschuss mit. Genauere Informationen will die Stadt in Kürze mitteilen.