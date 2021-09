Die Stadt Neustadt bietet in den Herbstferien – wie schon in den Sommerferien – eine kostenlose Förderung in den Fächern Deutsch und Mathematik an. Gedacht ist das Angebot für die Klassenstufen eins bis neun. Die Teilnahme an der Herbstschule ist entweder in der Woche vom 11. bis 15. Oktober oder in der Woche vom 18. bis 22. Oktober möglich. Unterrichtet wird jeweils von 9 bis 12 Uhr. Jede Klassengruppe umfasst laut Stadtverwaltung maximal zehn Schüler. Eine Anmeldung ist verbindlich. Die Herbstschule findet in diesem Jahr für alle an der Georg-von-Neumayer-Realschule plus statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.neustadt.eu/ferienschule. Weitere Infos zur Herbstschule gibt es online unter https://ferien.bildung-rp.de.