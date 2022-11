Buntes Programm am Sonntag in Neustadt: Rund 40 Stände bieten ab 11 Uhr beim Herbstmarkt rund um den Marktplatz ihre Produkte an. Außerdem öffnen viele Geschäfte von 13 bis 18 Uhr beim vierten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ihre Türen. Beim Herbstmarkt werden jahreszeitentypische Produkte wie Kürbisse und Kastanien angeboten. Außerdem gibt es Marmelade und Honig, hausgemachte Liköre, Teigwaren sowie Wild- Käse-, Brot- und Fischspezialitäten. Unter dem Motto „Herbststimmung & Keschdegenuss“ öffnet die Tourist-Information am Hetzelplatz ihre Türen. Von 11 bis 15 Uhr können Kastanienbrot mit Keschde-Senf und Keschde-Öl sowie Keschde-Pralinen verkostet werden. Um den Gästen die Anreise und das Pendeln zwischen Innenstadt und Weinstraßenzentrum zu erleichtern, setzt die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) einen kostenlosen Shuttle-Bus-Service ein. Dieser verkehrt von 10.30 bis 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und Globus-Einkaufsmarkt.