Der Musikverein Haßloch lädt am Samstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, wieder zu seinem beliebten Herbstkonzert ein. Gleich drei Orchester werden an diesem Abend die Bühne in der Aula des Hannah-Arendt-Gymnasiums bespielen.

Los geht es mit den „Alten Kameraden“ unter Dirigent Paul Mahl. Seit mehr als 45 Jahren stehen sie im Musikverein für traditionelle Blasmusik. Danach ist der jüngste Spross der jahrzehntelangen Zusammenarbeit zwischen Musikverein und Musikschule aktiv. Lange Zeit schon pflegten die beiden Haßlocher Musikinstitutionen ein gemeinsames Jugendorchester. Da in den vergangenen Jahren immer mehr Erwachsene die Liebe zum Instrument entdeckten, öffnete sich das Orchester auch für diese – aus dem Jugendorchester, zeitweise auch „Junge-Töne-Ensemble“ genannt, wurde in diesem Jahr das „StartUp!-Orchester“. Unter der Leitung von Tatjana Geiger und Kurt Siebein bringt es Musikschüler aller Altersklassen zusammen, die Klassiker wie „Hey Jude“ und „Smoke on the water“, aber auch das neuere „Night like this“ von Caro Emerald auf die Bühne bringen werden.

Den Löwenanteil des Programms bestreitet das konzertante Blasorchester, das seit dem vergangenen Jahr von Dirigent Wolfgang Neidhöfer geleitet wird. Als Gast konnte der Musikverein Haßloch die Sängerin Annika Becker gewinnen, die mit ihrer stilistischen Bandbreite überzeugt: Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ wird ebenso zu hören sein wie Cab Calloways „Minnie the Moocher“.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.