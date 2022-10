Die Totenkopfhütte an der L514 zwischen St. Martin und Elmstein hat während der Herbstferien geänderte Öffnungszeiten. Vom 16. bis 30. Oktober öffnet sie Samstag und Sonntag sowie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Am 15. Oktober ist die Totenkopfhütte wegen einer internen Veranstaltung geschlossen, an Allerheiligen (1. November) ist sie geöffnet.