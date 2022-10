Für die Herbstferien (17. bis 31. Oktober) bietet das Jugend- und Kulturhaus Blaubär ein Ferienprogramm an. Die Holiday-im-Blaubär-Tage während der zweiten Ferienwoche sind ausgebucht. Beim Theaterworkshop in der ersten Ferienwoche gibt es hingegen noch freie Plätze. In Zusammenarbeit mit dem Work-with-People-Theater wird interessierten Kindern zwischen sieben und elf Jahren vom 17. bis 20. Oktober die Möglichkeit gegeben, Theaterluft zu schnuppern. Die Workshoptage beginnen stets mit einem gemeinsamen Frühstück, bevor sich die Teilnehmenden spielerisch in den verschiedenen Theaterformen ausprobieren können. Die insgesamt vier Workshoptage finden jeweils von 9 bis 14 Uhr statt. Die Teilnahme kostet inklusive Verpflegung 50 Euro. Anmeldungen sind im Jugend- und Kulturhaus Blaubär, Telefon 06324 935-460, möglich.