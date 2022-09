Am 24. September sperrt Wirtin Inge Löchel zum letzten Mal die „Herberge“ in der Neustadter Mittelgasse auf. Dann ist ab 12 Uhr „Austrinken“ angesagt, denn mit Mitte 60 geht Löchel in den Ruhestand. Ob die älteste Weinstube von Neustadt – seit über 200 Jahren wird sie betrieben, die Grundmauern des Gebäudes stammen mindestens aus dem 16. Jahrhundert – eine Zukunft hat, war lange unklar. Mit Elisabeth Machado (33) wurde jetzt eine neue Pächterin gefunden. Ihr Vertrag mit Eigentümer Gerhard Krieg, dessen Familie das Anwesen 1793 erworben hatte, läuft unabhängig von dem von Krieg geplanten Verkauf. Nach der Übergabe am 30. September bleibt die „Herberge“ laut Machado kurz geschlossen. Weiter geht es ab 1. November.