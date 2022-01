Der Mußbacher Dirk Herber soll Beisitzer im neuen Landesvorstand der CDU werden. Der Vorstand des Neustadter CDU-Kreisverbands hat den Landtagsabgeordneten und Ortsvorsteher einstimmig als Kandidaten für die Beisitzerwahl nominiert. Der Landesparteitag der CDU ist am 26. März. Der ehemalige Polizist Herber zu seiner Kandidatur: „Ich trete an, um die CDU Rheinland-Pfalz im Bereich der Innenpolitik wieder wahrnehmbarer zu machen. Ich will erreichen, dass wir die Innere Sicherheit und den Bevölkerungsschutz als christdemokratische Kernkompetenz zum Wohl unserer Bürger fest in den Blick nehmen und konsequent weiterentwickeln.“ Beim Landesparteitag muss ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Julia Klöckner verzichtet auf eine Wiederwahl. Herber sagt, dass er mit dem designierten neuen Vorsitzenden, Christian Baldauf (Frankenthal), an „der Neustrukturierung und Modernisierung unserer CDU in Rheinland-Pfalz“ arbeiten wolle. Bei der Sitzung am Freitagabend hat sich die Neustadter CDU zudem für Baldauf als neuen Landes-Parteichef ausgesprochen. Kreisvorsitzender Marco Göring: „Mit Christian Baldauf können wir einen erfahrener Strategen an die Spitze der CDU Rheinland-Pfalz stellen. Mit dem frischen Team, das dann an seiner Seite steht, wird es uns gelingen, unsere Partei bis zu den nächsten Wahlen so aufzustellen, dass die Menschen wieder mit Überzeugung ihr Kreuzchen bei der CDU setzen.“