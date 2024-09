Die Gemeinde Haßloch hat erfolgreiche Sportler geehrt. Erstmals war die Veranstaltung im Festzelt des Andechser Bierfests.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete ein Auftritt der Cheerleader des CCH08 Haßloch mit rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach der ersten Ehrungsrunde, bei der Einzelsportler geehrt wurden, begeisterte die Hip-Hop-Gruppe „DanceRepublic“ mit einer Tanz-Performance. Es folgte der zweite Ehrungsblock, bei dem die erfolgreichen Mannschaften der Gemeinde gewürdigt wurden: insgesamt 103 Sportlerinnen und Sportler. Für eine musikalische Einlage sorgte Saxophonist Charly Hennrich vom Musikverein Haßloch. Im dritten Ehrungsblock standen acht Persönlichkeiten im Mittelpunkt, die sich durch langjähriges Engagement und besondere Verdienste im Sport hervorgetan haben.

Sportlerin des Jahres ist Saskia Sabrina Uhrich ( TSG Haßloch, Kegeln), die für ihre Leistungen im Kegelsport ausgezeichnet wurde. Sie konnte sich 2023 sowohl den Titel der Landesmeisterin als auch den der Deutschen Meisterin in der U23 sichern.

Sportler des Jahres ist Marvin Fritz (Motorclub Haßloch). Zu seinen größten Erfolgen zählt der Weltmeistertitel bei der Langstreckenweltmeisterschaft (EWC) 2023 im französischen Le Castellet. Zudem ist er zweifacher Deutscher Meister (2014 und 2016).

Mannschaft des Jahres sind die Falcons des 1. FC 08 Haßloch. Das Cheerleader-Team hat in der Saison 2023 große Erfolge erzielt. Mit dem Titel des Landesmeisters von Rheinland-Pfalz, der deutschen Meisterschaft und dem Europameistertitel haben die Falcons beeindruckende Leistungen gezeigt. Damit nicht genug: Als Vizeweltmeister bei der WM in Japan haben sie auch international bewiesen, dass sie zur Spitze gehören. Hinter diesen Erfolgen steht ein starkes Trainerteam: Christina Kercher und Andreas Cörper.

Ehrennadeln in Gold und Silber

Darüber hinaus wurde die Goldene Sportehrennadel für Vorstandsmitglieder, Vereins- und Verbandsfunktionäre, Übungsleiter, Kampfrichter und Schiedsrichter verliehen, die in außergewöhnlicher Weise ehrenamtlich aktiv sind. Die Sportehrennadel in Gold erhielten Frank Schuster (TSG Haßloch), Gerhard Hoffmann (TSG Haßloch) und Reinhold Roth (1. Judo-, Jiu Jitsu- und Karate Club). Schuster leitet seit 1999 die Tischtennisabteilung der TSG Haßloch und ist bereits viele Jahre auch im Vorstand des Vereins aktiv. Zudem engagiert er sich als Übungsleiter und hat bereits mehrere Ehrungen für sein Engagement erhalten. Gerhard Hoffmann war unter anderem Abteilungsleiter im Radball und Jugendleiter der TSG Haßloch. Hoffmann bringt sich bis heute aktiv in die Vorstandsarbeit ein. Reinhold Roth ist seit 1983 als zweiter Vorsitzender eine zentrale Stütze seines Vereins. Als Karatetrainer widmet er sich mittlerweile insbesondere der Ausbildung des Nachwuchses. Darüber hinaus hat er gemeinsam mit Bernd Otterstätter drei Bücher zum Karatesport verfasst.

Die Silberne Sportehrennadel für über zehn Jahre herausragende Leistungen im Sport erhielten: Peter Heußler (TSG Haßloch), Steffi Rocchia (1. FC 08 Haßloch / CCH), Lara Theobald (1. FC 08 Haßloch / CCH) und Christina Kercher (1. FC 08 Haßloch / CCH).