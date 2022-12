Zwei Heranwachsende, die an Heiligabend gegen 20.40 Uhr in der Robert-Stolz-Straße unterwegs waren, wurden laut Polizeibericht von zwei unbekannten Männern angegriffen. Zunächst habe es ein Wortgefecht gegeben, dann sei es handgreiflich geworden, wobei eines der Opfer durch einen Schlag ins Gesicht verletzt worden sei. Die Angreifer seien anschließend in einem silbernen Opel weggefahren. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 06321 8540 melden.