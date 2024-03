Henrik Szántó, preisgekrönter Poetry-Slammer und Autor, gastierte in der Aula des Haßlocher Hanna-Arendt-Gymnasiums. Eingeladen zusammen mit der Landeszentrale für Politische Bildung hatte ihn die „Demokrage-AG“ mit Lehrerin Gisela Stamer.

Gisela Stamer leitet die Arbeitsgemeinschaft seit ihrer Gründung 2009, kürzlich hat die zwölfköpfige AG ihren Namen von „Courage-AG“ zu „Demokrage-AG“ geändert. Gut sichtbar haben die AG-Mitglieder diesen Namen auf den Rücken weißer T-Shirts geschrieben und gedruckt, natürlich in bunten Farben. Den Kontakt zu Henrik Szántó stellte David Emling her, selbst Autor und Koordinator bei der Landeszentrale für Politische Bildung. Er stellt den Poetry-Slammer kurz vor mit „Dieser Mann hat einiges zu erzählen.“ Und das hat er tatsächlich. Die Aufmerksamkeit der jungen Leute in der Aula gewinnt er schnell mit „Ich bin Henrik. Wer seid ihr?“ Um gleich die Frage zu beantworten, was er ist, nämlich „halb Finne, halb Ungar“, geboren in Deutschland. Sprache spielt daher in seinen Texten eine wesentliche Rolle. „Wie das ist, eine Sprache nicht zu können, eine Sprache zu lernen“. Das Lernen einer Sprache, die Auseinandersetzung damit und der Vergleich von Kulturen anhand der Sprache ist ihm auch deshalb wichtig, weil es neugierig macht. Auch diese Neugier ist Thema seiner Texte, denn „worauf man neugierig ist, das hasst man nicht“.

Die ungarische Vater- und die finnische Muttersprache sind für ihn „Erinnerung“. Der Klang des Finnischen, sagt er, wecke in ihm Erinnerungen an ein Land, „in dem immer was brennt, und wenn’s der Grill ist“, der Klang des Ungarischen lässt ihn an Stiefel und Gleichschritt denken. Es gelte also auch, sich Fragen zu stellen: „Wie fühlt sich Sprache an? Wie schmeckt sie?“ Und wo sind die gedanklichen Unterschiede von Sprachen? Das zeigt er an Redewendungen. Wer in Finnland „hinter Gottes Rücken“ lebe, wohne hier „am Arsch der Welt“. Auch seinen liebsten ungarischen Kosenamen für einen Menschen verrät er: „So ’ne richtig feine Wurst“.

In einem Text geht er auf die Qualen des Lateinunterrichts ein. Und tröstet sein Publikum damit, dass es im Finnischen 14 Fälle gibt – neben dem Ablativ. Und der sei das Einzige, was Latein, die „Mutter“ der meisten europäischen Sprachen, mit dem Finnischen gemeinsam habe.

Wir und Ihr

Sprachen haben aber auch eine politische Dimension. Ein Kessel, in dem die verschiedenen Sprachen brodeln, sehe immer friedlich aus, bis sich Misstrauen einschleiche, der Unterschied zwischen dem „Wir“ und dem „Ihr“.

Dabei hätten die meisten Menschen ohnehin keine Ahnung, woher ihre Urahnen kommen. „Wer weiß denn schon, ob darunter nicht vielleicht ein Mongole war oder ein Muslim?“ Man sehe den Baum und seine Äste, sagt Henrik Szántó. „Die Wurzeln bleiben unsichtbar.“ „Sprache lehrt viel über Kulturen“, betont er noch einmal. „Sprache ist etwas Wunderbares. Wörter sind wertvoll.“ Und trägt zum Abschluss seines Vortrags einen Text über die Flucht seiner Eltern aus Ungarn vor. „Was bleibt, ist Endstation“, heißt es darin. Und er gibt zu überlegen, was zu tun ist, wenn jemand aus einer Heimat kommt, die keine Heimat mehr ist.

„Ich mache das gern“

Wie sich denn Rassismus erkennen lasse, möchte ein Schüler wissen. „Rassismus hat viele Gesichter“, erwidert der Autor, ist unter anderem Fremdenfeindlichkeit wegen einer Kultur oder Religion. War er selbst schon von Rassismus betroffen? Ja, während seiner Schulzeit habe man ihm, weil er aus einer jüdischen Familie stammt, auch schon mal Hakenkreuze ins Schulbuch gemalt. Wegen seines Aussehens aber habe er keine Probleme. „Im Vergleich zu anderen geht“s mir wahnsinnig gut.“ Und was hat ihn bewogen, sich in Büchern mit dem Fremdsein, mit Sprache und Migration zu befassen? Er habe schon immer gern geschrieben, sagt er und „ein bisschen Bock“ gehabt, seine Gedanken zu diesen Themen zusammenzuführen. Und warum steht er auf der Bühne? Ganz einfach: „Ich mache das gern.“