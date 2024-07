Erzähl-Café: Helmut Defren hält einen einsamen Rekord: Seit mehr als 60 Jahren ist er im Vorstand des Haßlocher Volkschors aktiv, seit 54 Jahren ist er Vorsitzender. Neben dem Singen ist er in zahlreichen Vereinen aktiv – sogar im Kaninchenzuchtverein, obwohl er nie selbst Tiere gezüchtet hat. Das hat eine besondere Vorgeschichte.

„Die ganze Familie war musikalisch, jeder spielte ein Instrument“, sagt Helmut Defren. Er sitzt am Küchentisch in seinem Haus in Haßloch