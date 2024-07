Der Sommer ist da und Abkühlung verspricht auch der Helmbachweiher bei Elmstein. Die schwimmende Plattform (Mini-Mover), die dort Sand vom Boden abpumpt und in den Bach leitet, ist zu Beginn der Badesaison am 1. Juni abgebaut worden. Drei Monate war die Plattform zuvor im Einsatz. Die Firma, die den Mini-Mover eingesetzt hatte, sei mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden, informierte die Kreisvewaltung auf Anfrage. Die genauen Berichte stünden allerdings noch aus, so dass der Kreis noch kein endgültiges Fazit zum ersten Einsatz ziehen könne. Nach der Badesaison soll der Mini-Mover ab 1. September wieder für drei Monate laufen. Von Dezember bis Ende Februar muss er pausieren, damit die im Kies laichenden Fische geschützt werden. Nötig ist das Abpumpen, weil der Kohlbach, der den Helmbachweiher speist, dem Weiher immer wieder Sand zuführt. Dadurch wird das Gewässer, das an seiner tiefsten Stelle zwei Meter misst, immer flacher. Zuständig für das Projekt ist die Firma Sedimentworks (Werne).