Bei der geplanten Entfernung von Sand, der sich im Helmbachweiher angesammelt hat, soll im Herbst entschieden werden, ob das Verfahren genehmigt werden kann. Darüber informierte auf Anfrage die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd. Der Plan ist, dem Weiher den Sand, der sich im Laufe der Jahre am Boden abgelagert hat, zu entnehmen und ihn dem fließenden Gewässer, dem Kohlbach, wieder zuzuführen. Der Prozess soll über fünf Jahre gehen. Dafür ist eine wasserrechtliche Genehmigung nötig. Beantragt hat sie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Das Verfahren zur Entfernung des Sandes ist bereits vor drei Jahren im Kreistag vorgestellt worden. Das Projekt hat sich jedoch immer wieder verzögert, zuletzt wegen des Fehlens eines naturschutzfachlichen Gutachtens. Die Entfernung des Sandes ist nötig, um den Weiher als Badeweiher zu erhalten und eine Verschlechterung der Wasserqualität zu vermeiden. In früheren Jahren ist der Sand ausgebaggert und in den Wald gebracht worden. Das ist heute nicht mehr erlaubt.