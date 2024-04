Der Haßlocher Tierschutzverein braucht dringend Hilfe. Draußen herrschen frostige Temperaturen, und ausgerechnet jetzt ist im Tierheim die Heizung kaputt gegangen. Aus eigenen Mitteln kann der Verein eine neue Anlage nicht bezahlen und bittet deshalb um Unterstützung. Wie die Mitarbeiter ihre Schützlinge trotz Kälte warm halten.

„Schon seit ein paar Tagen hatte die Heizung geschwächelt“, sagt Claudia Klippel, Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins, am Montag im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Hoffnung, dass man die Anlage wieder zum Laufen bekommt, hat sich nicht erfüllt. Und jetzt ist es passiert: Die 19 Jahre alte Pelletheizung funktioniert gar nicht mehr, und Ersatzteile sind auf die Schnelle nicht zu bekommen. Laut der Heizungsfirma würde eine Reparatur auch gar keinen Sinn ergeben, weil das Risiko zu hoch ist, dass bald ein anderes Teil der Anlage kaputt geht. „Eine neue Heizung ist dringend notwendig“, sagt Claudia Klippel, die im Tierheim für die Igelstation zuständig ist.

Radiatoren und Heizlüfter im Einsatz

Weil ausgerechnet jetzt ein Kälteeinbruch im Frühjahr für frostige Temperaturen sorgt, hat sich die Lage im Tierheim noch verschärft. Hinzu kommt: Momentan funktioniert der Speicher der Solaranlage auf dem Dach nicht richtig, so dass auch die Stromversorgung problematisch ist. Und Strom wird im Tierheim zurzeit besonders viel gebraucht. Denn damit es die Fundtiere warm haben, müssen sich die Aktiven des Tierschutzvereins mit Notheizungen behelfen, die viel Strom fressen. Rund ein Dutzend Radiatoren und Heizlüfter stehen zurzeit in allen Zimmern und dem Flur, damit die Räume des Tierheims nicht auskühlen. Einige Geräte haben die Tierschützer privat organisiert, und auch die Heizungsfirma hilft mit Profi-Heizlüftern aus. „An die Stromrechnung will ich noch gar nicht denken“, sagt Klippel.

Die defekte Heizung sorgt für ein weiteres Problem. „Ohne Heizung gibt es nämlich auch kein Warmwasser“, erklärt sie. Das wird zum Beispiel zum Desinfizieren unbedingt gebraucht. Derzeit müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb mit einem Wasserkocher behelfen.

Ganz belegt ist das Tierheim aktuell nicht. Momentan werden 35 Katzen versorgt, außerdem ein Hund, der aus einer Beschlagnahmung stammt, elf Igel, einige Kaninchen, eine Schildkröte und ein paar Wasserschildkröten.

Fünf Euro vom Taschengeld gespendet

Ohne eine Heizung kann das Tierheim nicht betrieben werden, aber aus eigener Kraft kann der Tierschutzverein eine Investition von 18.000 bis 20.000 Euro für eine neue Heizung nicht stemmen. „Ihr könnt Euch vorstellen, dass so ein Batzen Geld für uns so gut wie nicht alleine aufwendbar ist“, heißt es in einem Spendenaufruf, den der Verein am Wochenende auf seiner Facebook-Seite gestartet hat. „Jede noch so kleine Spende hilft uns wirklich sehr“, appellieren die Tierschützer. Tatsächlich sind bereits ein paar Beträge auf dem Konto des Vereins eingegangen. Was Claudia Klippel und ihre Mitstreiter besonders gerührt hat: Unter den Spendern ist ein Kind, das vom eigenen Taschengeld fünf Euro für eine neue Heizung abgezweigt hat.

Damit die Spendensumme noch etwas aufgestockt werden kann, hat der Tierschutzverein einen Hilferuf an die Gemeindeverwaltungen in Haßloch und Böhl-Iggelheim geschickt. Mit beiden Kommunen bestehen Fundtierverträge.

Hauptausschuss berät am 2. Mai

Die CDU-Fraktion im Haßlocher Gemeinderat hat einen Eilantrag bei Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) gestellt, damit die Heizungsanlage „zum Wohl der untergebrachten Tiere schnellstmöglich repariert oder ersetzt werden“ kann. Beantragt wird, dass die Gemeindeverwaltung dem Tierschutzverein zu diesem Zweck ein Darlehen von 20.000 Euro aus liquiden Mitteln gibt. Zudem solle die Verwaltung ermächtigt werden, entsprechende Kreditverträge abzuschließen. Die CDU bittet darum, dass ihr Antrag wegen der Eilbedürftigkeit in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 2. Mai beraten wird.

Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) teilte auf Anfrage mit, dass der Antrag der CDU zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses die am schnellsten umsetzbare Möglichkeit biete, ein entsprechendes Hilfsangebot zu besprechen. Alles weitere dazu, also auch abseits vom eigentlichen Antrag der CDU, könne ebenfalls in dieser Sitzung besprochen werden.

Spendenkonto

Spenden werden erbeten auf das Konto des 1. Tierschutzvereins Haßloch und Umgebung bei der Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE25 5465 1240 0001 0108 00.