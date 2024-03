Über seine Gattin hat Gerd Dudenhöffer in der Rolle seines Alter Egos Heinz Becker schon oft gesprochen – und häufig nicht mit allergrößtem Respekt. Doch jetzt schlüpft der Kabarett-Altmeister aus dem Saarland in seinem aktuellen Programm „Mo so, mo so“ sogar zeitweise selbst in die Rolle der geplagten Ehefrau „’s Hilde“ – eine spannende Herausforderung für den Darsteller und Autor, denn die beiden Charaktere könnten unterschiedlicher kaum sein. „Für das Publikum wird es eine neue Erfahrung sein, beide Figuren so eng verwoben an einem Abend zu erleben“, verspricht die Ankündigung. Dudenhöffer lasse in dem Programm zwei Seiten derselben Medaille auf die Welt blicken – am kommenden Mittwoch, 13. März, 20 Uhr, auch im Neustadter Saalbau. Laut Veranstalterangaben ist der Saal schon gut gefüllt, es gebe aber noch Karten an der Abendkasse.