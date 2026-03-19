Gegen die Stimmen der AfD hat der Stadtrat am Dienstagabend einem Antrag der Koalition aus CDU, FWG und FDP zugestimmt, laut dem die Heinz-Sielmann-Schule in der Ludwigstraße eine Pelletheizung bekommen soll. Hintergrund ist laut Christoph Bachtler (FWG), dass die alte Heizung kaputt ist. „Mit dem Antrag wollen wir im Sinne der Wärmewende dem Gebäudemanagement helfen“, so Bachtler. Denn die Verwaltung müsste sich für eine auf dem Papier günstigere Gasheizung entscheiden. Ziel der Koalition sei es aber, dort eine Holz-Pelletheizung zu installieren. Mit dieser könnten Schule und Kindergarten klimaneutral beheizt werden, heißt es im Antrag. Johannes Weber (Grüne) lobte die Idee, eine Gasheizung nicht wieder mit einer Gasheizung zu ersetzen. Er warnte allerdings davor, dass man auf Holzpellets, die nicht aus Neustadt stammen, angewiesen sein könnte. Als Martin Rössler (AfD) nach einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Gas- und Pelletheizungen fragte, meldete sich Jakob Köllisch (FWG). „Die Heizungsanlage ist jetzt kaputt, daher brauchen wir jetzt eine Lösung“, betont er. Angesichts der Weltlage und der CO 2 -Besteuerung/Kosten stehe seiner Meinung nach die Wirtschaftlichkeit einer Gasheizung generell infrage. Bei Pellets sei es wichtig, „clever zu kaufen“. Im Sommer seien sie „deutlich günstiger“.