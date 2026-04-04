Die Schiedsrichtervereinigung Rhein-Mittelhaardt trauert um ihren Ehrenschiedsrichter Heinz Nickel (VfL Neustadt). Nickel war einst international im Einsatz.

Heinz Nickel ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Er legte seine Schiedsrichterprüfung 1958 ab und kam in seiner aktiven Zeit als Unparteiischer bereits 1965 in der damaligen 1. Amateurliga zum Einsatz, erinnert Frank Roß, Schiedsrichter-Obmann im Fußball-Kreis Rhein-Mittelhaardt. Relativ schnell gelang Heinz Nickel der Aufstieg als Schiedsrichter von der Verbands- bis in die Regionalliga. Der Lohn für seine Leistungen blieb nicht aus: Im Spieljahr 1969/1970 stieg Nickel in die Bundesliga als Assistent von Schiedsrichter Quindeau ( Ludwigshafen) auf und leitetet dort im Spieljahr 1973/1974 selbst fünf Spiele. Von 1974 bis 1980 wurde Heinz Nickel dann in 39 Spielen der Zweiten Bundesliga angesetzt, sowie in vier Spielen um den DFB-Pokal. Es folgten zahlreiche internationale Begegnungen, wie das Uefa-Cup Spiel zwischen dem FC Sion und Lazio Rom am 3. Oktober 1973, wo Nickel als Assistent von Schiedsrichter Biwersi eingesetzt wurde.

Als Lehrwart aktiv

In seiner Schiedsrichtervereinigung Neustadt übernahm Heinz Nickel von 1976 bis zum Jahr 2000 das Amt des stellvertretenden Kreisschiedsrichter-Obmanns unter Obmann Erich Leibfried. Gleichzeitig war Nickel Lehrwart in der Vereinigung Neustadt, „wo er sein Wissen und seine Erfahrung an jüngere Schiedsrichter weitergab“, so Roß.

Träger vieler Ehrennadeln

Für seine Verdienste als Schiedsrichter wurde Nickel mit der Ehrennadel in Silber und Gold der Schiedsrichtervereinigung Neustadt geehrt. Vom Südwestdeutschen Fußball-Verband wurde Nickel mit der Ehrennadel (1974), der Silbernen Ehrennadel (1991), der Ehrenurkunde (1996) und der Ehrenurkunde zum Ehrenschiedsrichter (2000) ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt Nickel zahlreiche Ehrungen für seine Verdienste als Mitglied im VfL Neustadt: Silberne Ehrennadel vom Stadtverband für Leibesübungen Neustadt 1988, Ehrennadel des Sportbundes Pfalz 1992, Silberne Ehrennadel , Goldene Ehrennadel sowie Ehrenteller des VfL Neustadt.

„In Heinz Nickel verliert die Schiedsrichtervereinigung Rhein-Mittelhaardt einen in der Region geschätzten Schiedsrichterkollegen, den die Unparteiischen in ehrender Erinnerung behalten werden“, betont Frank Roß.