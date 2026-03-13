Das Heimatmuseum im Ältesten Haus in der Gillergasse 11 eröffnet am Sonntag, 15. März, seine Saison 2026. Besucher können bis 3. November jeweils am ersten und dritten Sonntag im Monat von 14.30 bis 17 Uhr in Haus, Scheune, Keller und Garten in die Geschichte des Ortes eintauchen. Am Ostersonntag ist geschlossen. Sonderöffnungstage finden nach Ankündigung statt.

Mitglieder des Freundeskreises bieten ganzjährig Führungen nach Vereinbarung an und stehen für Fragen rund um die Ausstellung zur Verfügung. Bürger können sich außerdem über Möglichkeiten der Mitarbeit in den verschiedenen Bereichen der Museumsarbeit informieren. Der Eintritt ist frei.

Infos und Anmeldung

Alfons Ruf, Telefon 06324 1291.