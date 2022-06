Heimatfoscher Wolfgang Hubach, der schon seit vielen Jahren Berichte und Legenden aus und über Haßloch zusammensucht und in den „Heimatblättern“ bündelt, sucht neue Helfer. „Wir suchen händeringend Nachwuchs, wir freuen uns über jeden Zugang. Unsere Recherchen sind spannend und hochinteressnant“, so Hubach. Die Arbeit bringe ständig neue Erkenntnise mit sich. Bemerkbar gemacht habe sich der Bedarf beim Internationalen Museumstag, der ein enormer Erfolg gewesen sei. Doch die Nachfrage hätte teilweise nicht gedeckt werden können, weil Kräfte fehlten. „Die Schreibschule konnte beispielsweise nicht angeboten werden, weil der Mentor verstorben ist“, so Hubach. Es wäre erfreulich, wenn sich ein pensionierter Lehrer oder eine Lehrerin – oder auch mehrere – bereit erklären könnte, dieses Angebot wieder aufleben zu lassen, so Hubach. „Es macht Spaß mit den Kindern, aber auch mit den Eltern und Großeltern, mit Tinte und Feder zu schreiben – so wie wir Alten das einst gelernt haben.“ Ansprechpartner sind der Museumsleiter Alfons Ruf, Telefon 06324 1291, und Wolfgang Hubach, Telefon 06324 2440.