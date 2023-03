Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Auftritt der beiden Fürther Komiker Heißmann und Rassau am Samstag war sicher so etwas wie das Jahreshighlight im noch jungen Boulevardtheater Maikammer. Und nicht nur das Publikum hatte an diesem Abend großen Spaß.

Martin Rassau kommt mit einer FFP2-Maske auf die Bühne und erklärt wie selbstverständlich: „Das ist noch eine von den ersten.“ Auf das angewiderte „Iiieh“