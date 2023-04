Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweimal fiel die Uraufführung von „Eupheus und Orydike“, der neuesten Eigenproduktion des „Theaters in der Kurve“, seit November 2020 schon ins Wasser, oder besser gesagt: ins Corona-Loch, doch jetzt ist es endlich soweit: Am Freitag steht die Heim-Premiere in Hambach an, nachdem es wegen der ständigen Umterminierungen im Juni bereits eine Vorpremiere in Großkarlbach gegeben hat.

„Bitte nicht die ollen Griechen“, habe er zuerst gedacht, als Hedda Brockmeyer und Andrea Baur mit der Bitte an ihn herantraten, die Regie bei ihrem neuesten „Lyrical“