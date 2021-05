Ein Theater ohne Publikum – das ist die Horrorvorstellung eines jeden Schauspielers oder Regisseurs. So auch für Hedda Brockmeyer und Heinz Kindler. Als beide 2009 das Hambacher „Theater in der Kurve“ gründeten, hätten sie es nicht für möglich gehalten, dass dieser Alptraum einmal Wirklichkeit wird.

„Es war, als würden wir in ein tiefes Loch fallen“, bringt Brockmeyer - im Telefon-Gespräch - ihre Gefühle auf den Punkt, als sie im März wegen der Corona-Pandemie ihr florierendes freies Theater schließen musste. „Außerdem mussten wir die schmerzhafte Erfahrung machen, dass Kultur offensichtlich nicht als ,lebensnotwendig’ eingestuft wird.“ Von jetzt auf nachher waren sie gezwungen, alle aktuellen Aufführungstermine zu canceln, darunter auch die weiteren Termine für „Die schöne Helena – Plädoyer für eine Schlampe“, in dem Brockmeyer selbst die Titelrolle spielt. Das habe enorme materielle Einbußen zur Folge, so die Schauspielerin. Denn außer den Veranstaltungen selbst fallen auch Mieteinnahmen durch den „Theater- und Kulturförderverein Hambach“ aus. Dennoch gibt es auch positive Überraschungen: Viele Zuschauer haben ihre Eintrittskarten für ausgefallenen Veranstaltungen ersatzlos gespendet.

Hedda Brockmeyer nutzt die Corona-Zeit für ein neues Theaterstück

Wie gelingt es den Theaterschaffenden seitdem, die ungewisse Wartezeit während der Krise zu überbrücken? „Wir arbeiten liegen gebliebene Projekte wie die Renovierung des Theaters auf, und wir wüten im Garten“, berichtet Brockmeyer. Außerdem verlegen sie sich auf Homeoffice, drehen kleine Filme in coronaverträglicher Version mit Abstand, wobei sie auch die humoristische Seite der Ausnahmesituation entdecken. Ein dokumentarischer Film mit Projekten der letzten Jahre werde im theater-eigenen Youtube-Kanal gezeigt. „Dafür erhielten wir schon eine schöne Resonanz“, freut sich die Schauspielerin.

Kann sie die Krise auch als Chance sehen, indem sie neue Stücke liest oder Dinge angeht, für die sie vorher keine Zeit fand? Die Antwort kommt prompt: „ Ich schreibe gerade mit Andrea C. Baur an einem Stück mit dem Titel ,Elvis und Eurydike’, in dem wir das Orpheus-Thema aufarbeiten.“ Natürlich solle es nach der Krise aufgeführt werden.

Mit ihrem größten persönliche Wunsch spricht Brockmeyer allen Pfälzern aus der Seele

Der größte Wunsch der Schauspieler: dass sie den Betrieb so bald wie möglich wieder aufnehmen können – gerne auch mit 30 anstatt wie bisher 50 Zuschauern und mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Und Brockmeyers persönliche Pläne für ihr Leben in Freiheit, nach Corona? „Unter Menschen sein, in den Wald gehen und in Hütten einkehren, die jetzt geschlossen sind. Reisen sind uns nicht so wichtig.“ Gerhild Wissmann