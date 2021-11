Bei gleich zwei Autos sind im Zeitraum von Freitag, 22.30 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße in Mußbach die Heckscheiben eingeschlagen worden, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, wie die Polizei Neustadt mitteilt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06321 854-0 in Verbindung zu setzen.