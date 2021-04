Ein Unbekannter hat am Freitag die Heckscheibe eines Ford Focus eingeschlagen. Die Besitzerin stellte den Schaden laut Polizei gegen 13.45 Uhr fest. Das Auto war demnach ordnungsgemäß in der Langensteinstraße in Lachen-Speyerdorf geparkt. Zeugen zufolge war das Auto eine Stunde davor noch nicht beschädigt gewesen. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise unter Telefon 06321/854-0.