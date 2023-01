Kurz nach 17 Uhr am Donnerstag bemerkte eine Autofahrerin einen Brand neben der Bundesstraße 39, kurz hinter Brücke Richtung Geinsheim.

Die alarmierten Einsatzkräfte des Löschzugs Lachen-Speyerdorf konnten auf Sicht anfahren, da eine Rauchsäule die Örtlichkeit anzeigte. An einer dortigen Feldwegbrücke standen mehrere Hecken in Brand. Der Einsatzleiter ließ oberhalb und unterhalb der Brücke eine Brandbekämpfung einleiten. So konnte ein weiteres ausbreiten des Brande verhindert und dieser zügig unter Kontrolle gebracht werden. Bei der Kontrolle der Brandstelle stellte sich heraus, dass sich das Feuer bereits in die Wurzeln von zwei Bäumen eingefressen hat. Um an die Glutnester zu gelangen wurden diese freigelegt. Dazu musste ein Baum mit der Kettensäge gefällt werden. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen und die Polizei mit einer Funkstreife. Der Einsatz war nach knapp einer Stunde beendet.